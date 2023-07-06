Депутат Чернігівської міськради організував шахрайську схему для ухилянтів: деталі

Загалом СБУ викрила ще 15 організаторів схем для ухилянтів у чотирьої регіонах України.

СБУ викрила ще 15 організаторів схем для ухилянтів з різних регіонів України.

Про це передає пресслужба відомства.

Зловмисники пропонували військовозобов’язаним втекти з України на підставі фіктивних документів. Вартість підробок становила до 8 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і складності "маршруту".

Вилучені гроші і банківські картки зловмисників

Київ

У столиці затримано чотирьох мешканців столиці, які виготовляли фальшиві меддовідки для уникнення мобілізації нібито за станом здоров’я. Ухилянти планували використати підробку для втечі за кордон.

Чернігів

У Чернігові було викрито депутата міськради, який разом з трьома місцевими "ділками" розробив механізм нелегального переправлення військовозобов'язаних до країн ЄС.

Зловмисники оформлювали своїх "клієнтів" як водіїв-волонтерів міської громадської організації, яку очолював депутат. Потім їх персональні дані вносили до електронної системи "Шлях", що давало підстави для виїзду за межі України.

В Офісі генпрокурора уточнили, що підозрюваний використовув свої повноваження депутата та керівника громадської організації.

Ухилянти виїхали за кордон як водії, які нібито здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів для потреб Збройних Сил та інших військових формувань.

Водночас, жодної гуманітарної допомоги вони не доставили та до України до цього часу не повернулися. Такі послуги коштували ухилянтам від 50 до 164 тис грн.

Наразі сам депутат переховується від правосуддя за кордоном. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо оголошення у розшук.

За інформацією zaxid.net, йдеться про 41-річного депутата Чернігівської міськради Сергія Кирієнка.

Депутат, який допомагав ухилянтам / Фото: Офіс генерального прокурора

Рівненщина

На Рівненщині нейтралізовано злочинне угруповання, що спеціалізувалося на нелегальній міграції. Серед основних учасників групи – адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів.

Зловмисники оформляли своїх "замовників" як водіїв і готували їхній виїзд на декількох автівках до ЄС.

Львівська область

На Львівщині затримано 53-річного місцевого жителя, який хотів продати фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.

Всім зловмисникам загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна.