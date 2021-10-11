Депутат із Харкова проїхався з вітерцем із африканським левом у кабіні авто (відео)

Відомо, що депутат тримає вдома лева вже тривалий час.

Депутат від ОПЗЖ з Харкова Саід Джавід похвалився своїм диким домашнім улюбленцем. Він проїхався із твариною у своєму авто.

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Відео своїх лев'ячих забавок депутат виклав у соцмережі.

"Не бачилися з красунчиком 2 тижні", - написав він.

На кадрах видно, як депутат всадовив лева у салон авто, а той заходився йому заважати за кермом і лапою зализувати чуба.

Деякі користувачі оцінили такі милощі, а деякі обурилися побаченим, бо вважають, що лев - дика тварина і має жити на волі.

Нагадаємо, що депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід опублікував декларацію про прибутки за минулий рік. Серед нерухомості, автівок і акцій у декларації він вказав африканського лева.

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