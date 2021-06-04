Депутат із Росії придбав укол за 2 млн доларів для тяжко хворої 1-річної дівчинки з Нікополя

Незабаром дитина отримає рятувальний укол.

Однорічна Амелія Міщенко з Нікополя, яка має смертельну недугу - спинальну м'язову атрофію, отримала шанс на здорове життя. Кошти на укол “Zolgensma” вартістю понад 2 млн доларів зібрано.

Про це повідомили в соцмережі батьки дитини.

За їхніми словами, кошти переслав російський депутат Андрій Скоч.

"Збір закритий! Його повністю закрила одна людина. У той час, коли опускалися руки від безвиході, відчаю, повільного збору, страху не встигнути до 2-х років, прийшов він і дав нам ковток чистого, свіжого повітря і вірою в порятунок Амелії", - розповіла мама дівчинки Аліна Міщенко.

Повідомляється, що про хворобу дитини батьки дізналися коли Амелії було 4 місяці. Вона почала втрачати сили і навички, які вже мала. За статистикою, 50% дітей з діагнозом спинальна м'язова атрофія не доживають до 2-х років, а вилікувати може лише укол “Zolgensma”, вартістю 2 млн доларів. У квітні дівчинці виповнився рік, а на кінець травня батькам вдалося зібрати лише 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що дівчинка з Одеси Єва Короленко, яка з моменту народження бореться зі спинально-м'язовою атрофією, виграла безкоштовний укол Zolgensma вартістю - 2,1 млн доларів. Вже незабаром вона його отримає, і це допоможе дитині подолати недугу.

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