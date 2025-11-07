- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Депутат “купив” дівчину з інвалідністю заради відстрочки
Посадовець домовився про фіктивний шлюб із хворою дівчиною в обмін на щомісячні виплати у 3 тис. грн.
У Вінницькій області депутат однієї з міських рад разом зі спільницею розробив схему, яка б дозволила йому уникнути мобілізації.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, наприкінці 2024 року депутат дізнався про родину, де проживали дві сестри. Молодшій — 18 років, вона має інвалідність ІІ групи і через стан здоров’я не усвідомлює значення своїх дій.
Скориставшись їхнім скрутним матеріальним становищем, посадовець через старшу сестру домовився про фіктивний шлюб із хворою дівчиною в обмін на щомісячні виплати у 3 тис. грн. Жінка погодилася на «викуп» і частину отриманих коштів згодом витратила на погашення кредитів.
Після реєстрації шлюбу чоловік використав документи про стан здоров’я дружини та свідоцтво про шлюб як підставу для оформлення відстрочки від мобілізації.
У четвер, 6 листопада, депутата та його спільницю було затримано.
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України) та ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).
Потерпіла 18-річна дівчина перебуває у безпеці.
Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу управління міграційної поліції та СБУ у Вінницькій області.
За вчинене підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що один із заступників міського голови міста Сокиряни Чернівецької області допомагав переправляти військовозобов’язаних українців з України до Молдови в обхід пунктів пропуску.