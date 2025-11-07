ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
101
2 хв

Депутат “купив” дівчину з інвалідністю заради відстрочки

Посадовець домовився про фіктивний шлюб із хворою дівчиною в обмін на щомісячні виплати у 3 тис. грн.

Богдан Скаврон
Оголошення підозри депутату на Вінничині

Оголошення підозри депутату на Вінничині / © Офіс Генерального прокурора

У Вінницькій області депутат однієї з міських рад разом зі спільницею розробив схему, яка б дозволила йому уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці 2024 року депутат дізнався про родину, де проживали дві сестри. Молодшій — 18 років, вона має інвалідність ІІ групи і через стан здоров’я не усвідомлює значення своїх дій.

Скориставшись їхнім скрутним матеріальним становищем, посадовець через старшу сестру домовився про фіктивний шлюб із хворою дівчиною в обмін на щомісячні виплати у 3 тис. грн. Жінка погодилася на «викуп» і частину отриманих коштів згодом витратила на погашення кредитів.

Після реєстрації шлюбу чоловік використав документи про стан здоров’я дружини та свідоцтво про шлюб як підставу для оформлення відстрочки від мобілізації.

У четвер, 6 листопада, депутата та його спільницю було затримано.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України) та ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Потерпіла 18-річна дівчина перебуває у безпеці.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу управління міграційної поліції та СБУ у Вінницькій області.

За вчинене підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що один із заступників міського голови міста Сокиряни Чернівецької області допомагав переправляти військовозобов’язаних українців з України до Молдови в обхід пунктів пропуску.

101
