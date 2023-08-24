Депутат Михайло Лебіга-Лебігович: звідки з'явився мем та чи дійсно блогер планує балотуватися в нардепи

Користувачи висувають в кандидати блогера, хоча він всіляко від цього відхрещується.

В Україні користувачі Тіктоку висувають на майбутню посаду президента України блогера Михайла Лебігу. В Мережі з’явилися сотні відеомемів на цю тему, а в Верховній Раді навіть підписали місце для народного депутата Михайла Лебіговіча.

ТСН.ua розповідає, як блогер з тіктоку отримав шалену підтримку аудиторії та чи дійсно він збирається балотуватися.

Хто такий Михайло Лебіга

Насправді, Михайло - популярний блогер, який завдяки своїм стрімам на платформі Twitch збирає мільйони гривень для підтримки ЗСУ. Нещодавно, наприклад, він транслював відео “Виживання в лісі 24 години”, під час якого з іншим блогером із проєкту “Леви на джипи” Андрієм Лузаном збирали кошти на підтримку ініціативи “Нам тут жити” по розмінуванню територій.

Звідки з’явився мем про Михайла Лебіговіча

Один з напрямків стрімів Лебіги - перегляд українських шоу, інтерв’ю та теледебатів. Так, він нещодавно переглянув дебати Ющенка та Януковича. Судячи до всього, підписникам блогера настільки сподобався стрім, що після нього вони охрестили Михайла кандидатом на посаду президента - вони пишуть в коментарях, що планують за нього голосувати та створюють десятки жартівливих мемів на цю тему.

Історія настільки розкрутилася, що Михайлу вже приписують, що балотуватися він буде від забороненої в Україні “Партії Регіонів”, “Партії Лебігонів” та партії “Слуг калорій”.

Водночас “Лебіговіч” - це поєднання двох призвіщ: Лебіги та Януковича.

Мем про Лебіговича

Як ситуацію пояснює сам блогер

Михайло записав відео, в якому пояснив, що це все жарти і він не збирається нікуди балотуватися.

“Я Лебіга і я нікуди не йду балотуватися, я не буду ніяким депутатом. Мене нема ні в яких бюлетенях”, - сказав блогер.

В іншому відео він в властивій йому манері висловився про те, що нардеп Олексій Гончаренко, який в своєму телеграм-каналі опублікував пост про Лебіговіча.

“Депутат ВР Гончаренко питає, хто такий Лебігович. Це означає, що в Раді вже про це говорять. Я нікуди не йду. І нікуди не піду. Ви мене не запитали, чи хочу я цього”, - підкреслив Михайло Лебіга-Лебігович.

Ба більше, в Верховній Раді вже навіть підписали місце для майбутнього народного депутата. Та дивуються, чого це він не приходить на сесії.

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