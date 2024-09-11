Депутат міської ради на Вінничині принижував військового перед поліцією: чим це закінчилось

У вівторок, 10 вересня, в Мережі з'явилося відео, де чоловік нецензурно висловлювався та намагався принизити честь і гідність військовослужбовців ЗСУ. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, конфлікт виник під час перевірки військово-облікових документів та оповіщення громадян у рамках виконання Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

48-річний місцевий житель, депутат міської ради, агресивно відреагував на дії працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Під час інциденту чоловік "здійснив хуліганські дії та намагався спровокувати бійку з військовослужбовцем".

За цим фактом поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі вирішується питання щодо повідомлення депутату про підозру. З підозрюваним проводяться слідчі дії.

Депутат міської ради на Вінничині принижував військового перед поліцією: відео

Нагадаємо, у Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони. А на Тернопільщині чоловік з відстрочкою від мобілізації так хотів піти до ЗСУ, що розгромив ТЦК. Водночас у Мережі з’явилося відео, де вже військком розбиває рукою лобове скло авто чоловіка, якого зупинили для перевірки документів. В Одесі теж стався скандал з представниками ТЦК та цивільними. Там відбулася штовханина біля терцентру.

Всі деталі гучних інцидентів – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Читайте також: