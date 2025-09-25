ТСН у соціальних мережах

Депутат на смерть збив 79-річну жінку на переході: подробиці

На Черкащині депутат міськради на смерть збив 79-річну жінку на переході.

ДТП

ДТП / © ДАІ Харкова

У місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю місцевого депутата.

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

Як повідомила обласна прокуратура, депутат Корсунь-Шевченківської міської ради, перебуваючи за кермом автомобіля, порушив Правила дорожнього руху (ПДР) та скоїв наїзд на 79-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм потерпіла згодом померла у лікарні.

Наразі чоловіку, повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження. Процесуальне керівництво у справі здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. Дівчинка вибігла на проїжджу частину на червоний сигнал світлофора для пішоходів, у результаті чого її збив автомобіль Jaguar.

Також моторошна ДТП з мотоциклом і бусом сталася на Львівщині. В Яворівському районі в аварії загинув один з водіїв. 18 вересня там лоб у лоб зіткнулися мотоцикл Honda RCX та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

