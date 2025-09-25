Депутат на смерть збив 79-річну жінку на переході: подробиці

ДТП / © ДАІ Харкова

У місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю місцевого депутата.

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

Як повідомила обласна прокуратура, депутат Корсунь-Шевченківської міської ради, перебуваючи за кермом автомобіля, порушив Правила дорожнього руху (ПДР) та скоїв наїзд на 79-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм потерпіла згодом померла у лікарні.

Наразі чоловіку, повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження. Процесуальне керівництво у справі здійснює Черкаська обласна прокуратура.

