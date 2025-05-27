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Депутат Одеської міськради, який виїхав до Росії та закликав до капітуляції України, досі має мандат
Гіганов досі залишається депутатом міськради, не подає декларації і не виконує свої повноваження, він навіть брав участь у засіданнях Одеської міськради онлайн, із Москви.
Депутат одеської міськради Богдан Гіганов виїхав до Росії, отримав громадянство РФ і публічно підтримує кремлівську пропаганду.
Про це повідомляє «Слідство.Інфо».
Після початку повномасштабного вторгнення він нелегально перетнув кордон та втік до росії. Там він отримав громадянство РФ, оселився в Москві та активно включився в інформаційну діяльність на підтримку Кремля.
Гіганов працює в московських компаніях, публічно виступає на підтримку руху Віктора Медведчука «Другая Украина».
Водночас, як зазначив блогер і волонтер Сергій Стерненко у Telegram, Гіганов досі залишається депутатом міськради, не подає декларації і не виконує свої повноваження.
«Втім, Труханов раніше дозволяв бути йому на засіданнях онлайн. Із Москви», — повідомив Стерненко.
Нагадаємо, ДБР спільно зі СБУ повідомили про підозру в державній зраді Вадиму Новинському, екснардепу від проросійської партії «Опозиційний блок» та «куратору» РПЦ в Україні.