Депутат Одеської облради з дружиною привласнили 24 млн грн: як діяла схема

Організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману різницю виводили у тінь та розподіляли між собою.

Служба безпеки задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні.

Наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років.

Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області.

Про це повідомляє СБУ.

За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованої злочинної групи, залучивши до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад.

Депутат із дружиною координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

Організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману різницю виводили у тінь та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

чч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, та голів сільрад, що були задіяні в оборудці.

Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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