Депутат ОПЗЖ передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі - СБУ

За даними спецслужби, колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області також змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки" до бюджету РФ, до того ж, він ще й знімався в псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Івана Охлобистіна.

СБУ запідозрила депутата ОПЗЖ у співпраці із загарбниками. За даними спецслужби, депутат передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисником виявився колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області, який входив до забороненої партії ОПЗЖ.

Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволили сформувати "штат" псевдооргану, кажуть у спецслужбі.

"Перебуваючи на "посаді", він виконував вказівки кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора. Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф", - йдеться у повідомленні.

Для цього колаборант зробив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "военно-гражданской администрации".

Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки"до бюджету РФ і постачати готову продукцію до Росії.

У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою

Для координування роботи колаборанта за ним був "закріплений" російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним депутат погоджував питання передавання агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.

"Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах кремля і був "персонажем" псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна", - зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили депутату про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

"Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності", - резюмували в спецслужбі.

Затримання колаборантів в Україні

В Україні продовжують виявляти та затримувати колаборантів та прихильників "руского міра".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала в Україні понад 700 колаборантів.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з Херсонської і Запорізької областей.

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