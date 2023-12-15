Депутат підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: з'явилося повне відео інциденту

У Мережу потрапило повне відео інциденту на Закарпатті, де депутат на сесії сільської ради підірвав три гранати, поранивши десятки людей.

За даними джерел ТСН.ua, підривник - 54-річний депутат сільради першого скликання від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин, який мешкає у селі Кушниця.

"Це вічний опозиціонер по відношенню до сільської влади, останнім часом він став неадекватом", - розповів в коментарі для ТСН.ua представник місцевої влади.

Нині медики проводять реанімаційні заходи щодо депутат-підривника. Він вижив, але перебуває у важкому стані.

У поліції Закарпаття повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких у тяжкому стані.

Як додала т.в.о. заступника начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.

Депутат підірвав гранати в сільраді: повне відео інциденту на Закарпатті

Нагадаємо, сьогодні об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

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