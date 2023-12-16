Депутат підірвав гранати в сільраді на Закарпатті: стан двох постраждалих – критичний

Двоє постраждалих у результаті вибухів кількох гранат на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті, які кинув депутат Сергій Батрин, перебувають у критичному стані.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Свалявської міської лікарні Закарпатської області Олександр Фізер в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 грудня.

Фізер зазначив, що один з постраждалих перенаправлений на лікування в Мукачево.

"У лікарні перебувають 20 пацієнтів. Шість з них у важкому стані, двоє - у критичному", - уточнив він.

За словами Фізера, проведено ряд обстежень, операцій, лікарі роблять все можливе, щоб хворі одужали.

"Травми різні - від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. З шести кінцівок, які були під загрозою, п’ять врятували, а одну довелося забрати", - розповів в.о. директора Свалявської міської лікарні.

Нагадаємо, 15 грудня об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

У п'ятницю медики проводили реанімаційні заходи щодо депутата-підривника. Він вижив, але перебуває у тяжкому стані.

У поліції Закарпаття повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких у тяжкому стані.

Як додала т.в.о. заступника начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.

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