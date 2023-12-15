Депутат-підривник із Закарпатської області залишив вдома передсмертну записку: про що він попереджав

В МВС кажуть, що чоловік готувався до свого вчинку заздалегідь.

На Закарпатті місцевий депутат, який підірвав кілька гранат у будівлі Керецьківської сільської ради, залишив до цього записку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

“На жаль, сьогодні зранку в Закарпатській області відбулася надзвичайна подія, коли один із депутатів сільради приніс на засідання до своїх колег гранати і кинув їх практично їм під ноги. Депутат залишив записку у себе вдома, її вивчає слідство. Там написано, що він готував такий акт”, — заявив він.

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Журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив у своєму Telegram: “Із записки випливає, що Батрин готувався до підриву гранат. Записку знайшли вдома під час обшуків. Це підтверджують одразу кілька джерел. Деталі — це таємниця слідства”.

“Досудове розслідування уже дає оцінку цим подіям. Дійсно, є люди, які отримали поранення — 26 осіб і 6 із них — достатньо важкі поранення. Скорішого їм одужання”, — зазначив Клименко.

Нагадаємо, сьогодні об 11:37 на лінію “102” надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

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