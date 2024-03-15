Депутат пояснив, чому закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення

Законопроект направлений на вирішення проблем з обліком, а не на посилення мобілізації.

Ухвалення закону про мобілізацію жодним чином не буде впливати на темпи її проведення, скільки цей закон стосується військового обліку.

Про це заявив народний депутат України від парламентської фракції "Голос", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, під час ток-шоу "Українська правда".

"Яким би в кінцевому вигляді не був ухвалений закон про мобілізацію, він не вплине на темпи проведення мобілізації, тому що цей закон в першу чергу не про додаткове, умовно кажучи, збільшення кількості мобілізованих, а про облік", - підкреслив Рахманін.

Він наголосив, що найбільшою проблемою держави наразі є те, що неможливо "порахувати, знайти і примусити стати на облік величезну кількість людей, які просто не стають на облік, які заброньовані, які мають відстрочку".

"Ці особи є, умовно кажучи, в реєстрі виборців, в реєстрі платників податків, але в реєстрі, який називається "Оберіг", їх немає", - додав Рахманін.

Парламентар зазначив, що в законопроєкті будуть норми, які полегшать вирішення цю проблему.

Депутат заявив, що після прийняття законопроекту потрібно буде кілька місяців, щоб процедура запрацювала "на повну потужність".

"Також усіх наших громадян жахають цифри у 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч осіб, які держава має намір мобілізувати. Проте така кількість людей не буде мобілізована одномоментно. Це річна потреба", - акцентував політик.

Він зазначив, що якщо цю кількість розтягнути на 12 місяців, то це буде приблизно той темп, з яким мобілізація проводиться наразі.

"Я нагадую, що загальна мобілізація вона не припинялася. І плани плюс-мінус у нас весь цей час не змінювалися", - резюмував Рахманін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до ЗСУ набиратимуть по-новому, що змінилось і чого очікувати чоловікам.

Крім того, ми раніше інформували, що нардеп назвав важливе обмеження, яке можуть залишити для мільйонів чоловіків під час проведення мобілізації.

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