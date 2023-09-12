Депутат привласнив гроші, які мали отримати пацієнти для лікування — розслідування НАБУ

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили депутата Полтавської обласної ради на змові з двома особами і заволодінні 100 тис. гривень, які мали бути скеровані для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

Про це повідомляє НАБУ.

Підозрювані депутат, консультант відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської обласної ради, близька родичка депутата, усвідомлюючи наявність грошових коштів у сумі 200 тис. гривень, що було виділено з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, та необхідність їх термінового використання у зв’язку із закінченням року, вирішили заволодіти частиною цих коштів.

Слід зазначити, що така допомога мала виплачуватися лише особам, які мали проблеми зі здоров’ям або перебували у скрутному становищі.

Співробітниця Полтавської обласної ради, яка надала депутату "поради" щодо потенційних отримувачів такої допомоги з поміж наближених до нього осіб, а також допомогла з оформленням необхідних документів.

Допомогу у розмірі 100 тис. гривень отримала родичка депутата, надавши підроблену виписку із медичної карти про наявність у неї захворювання.

Через деякий час після надходження коштів на рахунок родички депутата на них було накладено арешт.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві директорка дитсадка привласнила понад 2 млн грн батьківських внесків. 29-річна керівниця приватного дитячого садочка у Шевченківському районі розтратила батьківські гроші.

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