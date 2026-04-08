Депутат приховав спалах чуми та закопував хворих свиней: справу передали до суду

У Чернівецькій області до суду передали обвинувальний акт проти депутата однієї з міських рад, якого підозрюють у приховуванні спалаху африканської чуми свиней на власному господарстві.

Про це повідмила Чернівецька обласна прокуратура.

За версією слідства, посадовець не поінформував профільні служби про інфекцію, попри масовий падіж тварин — на фермі загинуло понад 100 свиней. Упродовж вересня–жовтня 2025 року їх незаконно закопували просто на території господарства без дотримання ветеринарних вимог.

Порушення викрили правоохоронці. Після розкопування місць захоронення відібрані зразки направили на експертизу, яка підтвердила африканську чуму свиней. Щоб не допустити подальшого поширення хвороби, додатково знищили ще 80 тварин.

Крім того, слідчі встановили, що свиней завозили на ферму без належних ветеринарних документів, дозволів на переміщення та без проведення карантинних заходів, що могло сприяти виникненню спалаху.

Депутату інкримінують порушення ветеринарних правил, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 251 КК України). Досудове розслідування здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу УСБУ в Чернівецькій області.

