Депутат райради Харківщини організував злочинну групу з масового фальшування COVID-сертифікатів

Водночас депутат є директором "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області.

На Луганщині Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу осіб, які масово підробляли сертифікати про щеплення від коронавірусу та довідки про негативні ПЛР-тести, якою керував депутатом однієї з районних рад Харківщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановили, організував протиправну діяльність директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області, який водночас є депутатом місцевої ради. Крім того, до оборудки причетні двоє мешканок Луганщини, які керували приватною комерційною структурою з працевлаштування за кордоном, а підроблені Covid-сертифікати були частиною "пакета" їхніх клієнтів.

За даними слідства, депутат місцевої ради відповідав за "достовірність" липових ковідних документів. Зокрема, він забезпечував внесення даних щодо щеплення до електронної системи eHealth стосовно українців, яких насправді не вакцинували. Коштувала така фальшивка 2,2 тис. грн. Клієнтська мережа зловмисників поширювалася на декілька областей: Харківську, Луганську, Полтавську та Київську області. Схема діяла пів року з місячним обігом понад 100 тис. грн.

"Правоохоронці задокументували 8 епізодів цієї протиправної діяльності. У ході обшуків, проведених в офісних приміщеннях комерсантів на Луганщині та у службових приміщеннях Центру на Харківщині, вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за двома статтями: ст. 325 та ст. 366, обрання їм запобіжного заходу та відсторонення медика від виконання службових обов’язків", - повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, СБУ заарештувала "диверсантів", які на замовлення РФ планували серію збройних нападів біля кордону України. Злочинну групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має громадянство РФ. За їхнім задумом, вони хотіли дестабілізувати внутрішню ситуацію у регіоні.

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