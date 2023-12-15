Депутат сільради на Закарпатті під час сесії підірвав гранати: стала відома причина інциденту

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради під час сесії депутат підірвав гранати. Внаслідок інциденту постраждали 26 людей, шестеро з яких – у важкому стані.

Що могло стати причиною підриву гранат повідомив Віталій Глагола, депутат Ужгородської міськради.

"Мені відомо, що під час проведення сесії Керецьківської тергромади здійснювалось дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Під час чого до приміщення зайшов депутат фракції "Слуга Народу" - Батрин Сергій Михайлович, 12.08.1969 р.н., який втрутився в дискусію зі словами "Можна я скажу?" і діставши із кишені куртки 3 предмети, які кинув на підлогу, внаслідок чого відбулося 3 вибухи. Підрив гранати відбувся після невдалої дискусії щодо того, чи підняти зарплату та додати 100% премію голові ОТГ Михайлу Мушці із ОПЗЖ. У підривника-депутата був конфлікт із діючим головою ОТГ. Депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ТГ Михайла Мушки", - розповів він.

Нагадаємо:

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Нацполіція повідомляє про 26 поранених через вибух гранати на Закарпатті, шестеро з них у тяжкому стані. Також додали, що медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати.

На сесії депутати розглядали питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік. На відео прямої трансляції засідання сесії Керецківської територіальної громади видно, що близько 11:30 депутат зайшов до зали під час дискусії і кинув гранати на підлогу, за декілька секунд вони здетонували.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.

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