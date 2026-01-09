ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
676
Час на прочитання
1 хв

Депутат та його син влаштували бійку з військовими у кафе: фото

Під час конфлікту депутат вдарив стільцем відвідувача кафе, а його син розбив об його голову склянку.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Бійка в кафе у Конотопі

Бійка в кафе у Конотопі / © Сумська обласна прокуратура

У місті Конотоп на Сумщині депутат обласної ради та його син, який займає посаду заступника селищного голови, вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Інцидент стався ще наприкінці минулого року, 28 грудня.

Як встановили слідчі підозрювані, грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт, який переріс у бійку з двома відвідувачами.

«Під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем, інший підозрюваний, який є заступником голови одного з селищ Конотопського району, розбив на голові потерпілого склянку. Як наслідок, чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості», — повідомили у поліції.

Прокуратура Сумської області опублікувала кадри з камери спостереження, встановленого у кафе, на яких зафіксовано бійку.

/ © Сумська обласна прокуратура

© Сумська обласна прокуратура

/ © Сумська обласна прокуратура

© Сумська обласна прокуратура

У п’ятницю, 9 січня, прокурор області повідомив депутату Сумської обласної ради про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Оскільки він переховується від слідства, підозру було оголошено заочно.

Іншому фігуранту, синові депутата, підозру було вручено особисто.

/ © Поліція Сумської області

© Поліція Сумської області

/ © Поліція Сумської області

© Поліція Сумської області

Нагадаємо, у Тернополі святкування Нового року в компанії молоді переросло у бійку, внаслідок якої 16-річна дівчина потрапила до лікарні з численними травмами.

Дата публікації
Кількість переглядів
676
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie