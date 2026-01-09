Депутат та його син влаштували бійку з військовими у кафе: фото

Бійка в кафе у Конотопі / © Сумська обласна прокуратура

Реклама

У місті Конотоп на Сумщині депутат обласної ради та його син, який займає посаду заступника селищного голови, вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Інцидент стався ще наприкінці минулого року, 28 грудня.

Реклама

Як встановили слідчі підозрювані, грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт, який переріс у бійку з двома відвідувачами.

«Під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем, інший підозрюваний, який є заступником голови одного з селищ Конотопського району, розбив на голові потерпілого склянку. Як наслідок, чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості», — повідомили у поліції.

Прокуратура Сумської області опублікувала кадри з камери спостереження, встановленого у кафе, на яких зафіксовано бійку.

© Сумська обласна прокуратура

© Сумська обласна прокуратура

У п’ятницю, 9 січня, прокурор області повідомив депутату Сумської обласної ради про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Оскільки він переховується від слідства, підозру було оголошено заочно.

Реклама

Іншому фігуранту, синові депутата, підозру було вручено особисто.

© Поліція Сумської області

© Поліція Сумської області

Нагадаємо, у Тернополі святкування Нового року в компанії молоді переросло у бійку, внаслідок якої 16-річна дівчина потрапила до лікарні з численними травмами.