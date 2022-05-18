Депутат від "ОПЗЖ" "під кайфом" влаштував бійку з правоохоронцями у Кропивницькому

Депутат від "ОПЗЖ" "під кайфом" влаштував бійку з правоохоронцями у Кропивницькому

У Кропивницькому депутат від "ОПЗЖ" з ознаками наркотичного сп’яніння влаштував бійку з працівниками Держбюро розслідувань, які намагались перевірити його щодо можливої співпраці з агресором.

Під час оперативних заходів правоохоронці намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи – За життя".

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Щоб уникнути затримання, чоловік попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Водночас працівники ДБР виявили в депутата незареєстровану зброю з боєприпасами, наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Наразі правоохоронці також перевіряють інформацію щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

Нагадаємо, ДБР викрило двох поліцейських з Куп'янська Харківської області, які передали російським окупантам свою табельну зброю з боєприпасами.

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