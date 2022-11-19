Депутат від ОПЗЖ став радником очільника Херсонської ОВА: що про це відомо

Стельмашенко радитиме у сфері житлово-комунального господарства, де майже ніколи не працював.

Радником голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича став депутат міської ради від забороненої в Україні "Опозиційної платформи — За життя" Юрій Стельмашенко.

Про це повідомило джерело в ОВА та підтвердило оточення Юрія Стельмашенка, пише місцеве видання МОСТ.

Відтак, відомо, що Юрія Стельмашенка на цю посаду запропонував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен.

Радити Ярославу Янушевичу Юрій Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював.

Єдиним досвідом Юрія Стельмашенка у цій галузі є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки. Там він працював 10 років тому.

2016 року недовго відповідав за туризм у Херсонській ОДА.

Пізніше він обіймав посаду в. о. заступника мера Херсона та відповідав за ремонт доріг у місті 2021 року. Тоді він запам’ятався провальним ремонтом площі біля Святодухівського собору.

Юрій Стельмашенко також перебував у команді колишнього мера Херсона, а наразі - зрадника Володимира Сальдо, пізніше працював в структурах Карла Стурена.

2020 року його обрали депутатом Херсонської міськради від ОПЗЖ. Також Стельмашенко балотувався до облради, але безуспішно.

2021 року обіймав посаду в.о. заступника мера Херсона Ігоря Колихаєва. Згодом пішов з цієї посади за власним бажанням. Займався у міськраді питаннями доріг та громадського транспорту.

Навесні 2022 року він мобілізувався до ЗСУ та був водієм.

Реакція Стельмашенко на призначення

Стельмашенко відреагував на публічність свого призначення і розповів, що навесні виїхав з тоді ще окупованого Херсона та мобілізувався до лав ЗСУ, де продовжує служити. А після деокупації облцентру його відправили до ВЦА відновлювати критичну інфраструктуру.

Також він каже, що працював у Херсоні волонтером, а потім виїхав разом із сім’єю на вільну територію, де "одразу повідомив ЗСУ та пройшов поліграф".

"Стосовно ОПЗЖ, я один із перших в країні і ще до офіційної заборони партії зібрав колег і запропонував розпустити міську фракцію і вийти із партії, тому що відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку деяких членів партії, на національному рівні. Публічно осудили вторгнення. Хочу наголосити на, тому що зробили це в окупованому місті і за ці дії разом з колегами ми могли поїхати на "підвал". Але ні я, ні колеги не могли поступити по іншому... Якщо є факти, або публічні питання стосовно моєї поведінки як публічної особи, буду намагатись на них відповісти тут або у житті. Я робив помилки, мабуть, як будь-яка людина у світі, але точно знаю, що ніколи не зраджував своїм принципам та батьківщині", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше стало відомо, що Нестор Шуфрич - соратник Януковича і Медведчука - став членом НОК. Обрання у НОК Нестора Шуфрича, якого туди включили як представника Федерації стрільби з лука, неабияк обурило українців. Соцмережі вибухнули повідомленнями, що "такі проросійські політики мають постати перед судом за державну зраду, а їх обирають до складу НОК".

Читайте також: