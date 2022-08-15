Депутат від "Слуги народу" Олексій Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

Нардеп Олексій Красов у неділю потрапив у ДТП на Житомирщині.
У неділю, 14 серпня, у Житомирській області сталась аварія за участі депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олексія Красова. За даними ЗМІ, він отримав переломи руки й носа.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела.
Двоє співрозмовників видання повідомили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.
За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/год.
У прес-службі фракції "Слуги народу" УП підтвердили факт ДТП.
"Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, авто з українськими дипломатами скоїло ДТП у центрі Відня.
Читайте також:
- У Житомирі водійка виїхала на тротуар та збила двох пішоходів (фото)
- Винуватицю кривавої ДТП у Харкові Олену Зайцеву можуть випустити з колонії раніше – рідні загиблих
- У Києві водію автобуса стало зле під час тривоги і він в'їхав у стовп (відео