Депутат від "Слуги народу" Олексій Красов потрапив у ДТП на Житомирщині

Нардеп Олексій Красов у неділю потрапив у ДТП на Житомирщині.

У неділю, 14 серпня, у Житомирській області сталась аварія за участі депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олексія Красова. За даними ЗМІ, він отримав переломи руки й носа.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела.

Двоє співрозмовників видання повідомили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.

За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/год.

У прес-службі фракції "Слуги народу" УП підтвердили факт ДТП.

"Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, авто з українськими дипломатами скоїло ДТП у центрі Відня.

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