Депутат викрав катер за 2 000 000 грн: чиновника затримали на Одещині (фото)

Посадовець влаштував оборудку під приводом начебто збереження катера від російських обстрілів.

На Одещині правоохоронці затримали депутата-очільника однієї з райрад, який викрав катер Державної екологічної інспекції вартістю два мільйони гривень.

Про це у пресслужбі МВС повідомили 11 серпня.

Як депутату вдалося вкрасти катер

Правоохоронці з’ясували, що депутат дізнався про наявність швидкісного катера Держекоінспекції в одному з одеських яхт-клубів, після чого вмовив інспектора цієї служби вивезти судно начебто для збереження його від ворожих обстрілів. Тож катер "сховали" на території рибальського комплексу.

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"Дбайливий" чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним", – йдеться в заяві МВС.

Своїми діями депутат завдав Держекоінспекції матеріальних збитків на понад 2 млн 690 тис. гривень.

Яке покарання "світить" депутату

Зловмисника затримали і повідомили про підозру. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, відсторонення його від займаної посади та арешту майна.

Депутату загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання на Одещині депутата, який викрав катер за 2 млн грн / Фото: МВС

Затримання на Одещині депутата, який викрав катер за 2 млн грн / Фото: МВС

До слова, напередодні у Кропивницькому правоохоронці затримали депутата міської ради, який "вибивав" з підприємця вигадані борги. Чиновник бив чоловіка та погрожував його родині, вимагаючи 92 тис. дол.

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