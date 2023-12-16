Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, отримав підозру

Підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців, згодом Сергію Батрину оберуть запобіжний захід.

Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідчі спецслужби кваліфікують інцидент як теракт, який призвів до тяжких наслідків.

Місцевому депутатові інкримінують порушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

"Унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості - діагностували осколкові поранення", - озвучили подробиці трагедії в СБУ.

Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків. Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки охороняє поліція. Згодом Сергію Батрину оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання депутата, де, серед іншого, виявили "передсмертну записку". Її зміст наразі вивчають.

Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника.

Нагадаємо, 15 грудня об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

У п'ятницю медики проводили реанімаційні заходи щодо депутата-підривника. Він вижив, але перебуває у тяжкому стані.

У поліції Закарпаття повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей. Наразі у лікарні перебувають 20 пацієнтів. Шість з них у важкому стані, двоє - у критичному. Одній людині ампутували кінцівку.

Як додала т.в.о. заступника начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.

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