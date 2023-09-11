Депутат з Прикарпаття під час війни привласнив зарплати освітян та, ймовірно, втік за кордон - ЗМІ

В Івано-Франківській області оголосили у розшук депутата Загвіздянської сільської ради Дмитра Шкаврітка. Його звинувачують у розкраданні зарплат місцевих вчителів та переховуванні від слідства. Місцеві видання пишуть, що підозрюваний ймовірно втік за кордон.

Про це пише івано-франківське видання "Курс".

Депутат міг привласнити понад 1,5 млн грн

За даними видання, яке посилається на документи, які у них є, депутат Загвіздянської сільської ради, працюючи на посаді бухгалтера від липня 2021 року до квітня 2023 року вносив недостовірні дані про зарплати працівників Лисецького ліцею. Гроші освітян він нараховував собі та ще двом особам на банківську картку. Крім того його підозрюють у привласнені зарплат освітян у ще двох навчальних закладах у Загвізді і Стебнику.

Видання стверджує, що йдеться про понад 1,5 млн грн незаконно нарахованих виплат.

У поліції розслідують справу: що відомо

У поліції Івано-Франківської області наприкінці серпня повідомили, що підозрюваний у 2022-2023 роках, увійшовши в довіру до керівника навчального закладу, отримав ключ з електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів.

"Опісля фігурант формував електронні документи на переказ та вносив завідомо неправдиві дані про нарахування собі заробітної плати, хоча жодного відношення до освітнього закладу не мав. В результаті шахрайських дій зловмисник незаконно заволодів бюджетними коштами навчального закладу на суму понад 100 тисяч гривень, які призначалися для виплати заробітної плати працівникам", - йдеться у повідомленні.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1, 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Поліція оголосила депутата сільради у розшук, місцеві кажуть, що він втік за кордон

У вересні 2023 року депутата сільради Дмитра Шкаврітка оголосили у розшук, як особу, яка переховується від слідства. Відповідні дані є на сайті МВС.

Скриншот з сайту МВС

У коментарі місцевим журналістам начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків повідомив, що підозру місцевому обранцю оголосили заочно, через його батьків.

"Відтак, коли він не з’явився за викликом у поліцію, слідчий звернувся до суду та після винесення відповідної ухвали Шкаврітка оголосили в розшук. Втім, за словами місцевих мешканців Загвіздя і Лисця, Шкаврітка не бачили в селах вже навесні: ймовірно, він утік за кордон", - пишуть івано-франківські журналісти.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає Єдиний портал, де українці можуть залишати повідомлення про факти корупції.

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