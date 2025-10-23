Депутат забув у декларації, що в нього є понад 200 млн грн у "крипті": як його покарають

На Полтавщині депутату світить до двох років в'язниці / © СБУ

Реклама

Депутата Полтавської міськради підозрюють в умисному поданні недостовірних відомостей у деклараціях на суму понад 200 млн грн.

Про це передають Нацполіція та СБУ.

За ссловами правоохоронців, депутат умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та проведені з нею фінансові операції на суму понад 200 млн грн. Під час подачі декларацій за 2022-2024 роки він приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів.

Реклама

У 2025 році зловмисник виправив звітні фінансові документи і зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій з ними, проте оновлені дані також не були достовірними.

За місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб провели обшуки. Вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.

Наразі вилучене майно аналізується, тривають слідчі дії для встановлення джерел походження активів та всіх причетних до схеми осіб.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. Депутатові загрожує до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Реклама

Як зазначає «Суспільне Полтава», йдеться про депутата Полтавської міської ради Олександра Калуцького.

Раніше ми писали, що українська влада окупованого Маріуполя у вигнанні замість допомоги ВПО, витрачає мільйони на сувеніри, елітні авто та підвищення зарплат.