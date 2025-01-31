Депутат замовив убивство бізнесмена з Полтавщини: деталі від СБУ

Після скоєння злочину депутат збирався підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена.

Контррозвідка та слідчі СБУ викрили депутата Полтавської обласної ради в організації замовного убивства. Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоби привласнити його бізнес.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

В СБУ не вказали імені депутата, який фігурує у справі, однак за даними джерел видання "Бабель", йдеться про депутата Полтавської облради від партії "За майбутнє" Олега Дядика.

Розслідування встановило, що до вбивства підприємця депутат залучив свого водія, якому пообіцяв за це 20 тис. дол.

За задумом зловмисників, ліквідація аграрія мала відбутися на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця для начебто обговорення робочих питань. На місці кілер мав накинути на шию потерпілого петлю з мотузки і задушити його, а потім інсценувати повішання.

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Після цього депутат збирався підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, аби вказати себе довіреною особою.

Фігуранти готувалася до злочину, зустрічаючись у таємних місцях без камер відеоспостереження і спілкувалися винятково вживу, без використання телефонів.

Однак це не допомогло зловмисникам втілити свої плани. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і спіймала обох фігурантів на гарячому, коли ті везли підприємця на місце "ділової" зустрічі.

Слідчі СБУ повідомили депутату та його водію про підозру в організації та співучасті у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство.

До слова, у Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.