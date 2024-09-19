Депутат жорстоко побив військового просто посеред вулиці: всі деталі скандалу

Депутат з Першотравенська побив військового. Сталося це просто посеред білого дня на очах у свідків. Військовослужбовець був у цивільному одязі, а нападникові допомагали його супутники. На цей інцидент уже відреагувала поліція.

Що кажуть правоохоронці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Чинний депутат побив військового

Депутат Першотравенська нібито побив військовослужбовця на очах у багатьох свідків. Військовослужбовець був у цивільному одязі. Допомагали нападникові його охоронці. Такими повідомленнями 14 серпня 2024 року почали рясніти місцеві телеграм-канали.

Що каже поліція

Пізніше правоохоронці уточнили, що подія сталася біля супермаркету на вулиці Незалежності, та повідомили, що за фактом побиття наразі триває досудове розслідування, а особи всіх нападників встановлено. Там підтвердили, що серед них був депутат Першотравенської міської ради. В поліції не називають імені посадовця, однак місцеві телеграм-канали припускають, що йдеться про Романа Кисельова.

"Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесних ушкоджень. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради. За цим фактом слідчі відділення поліції № 3 Синельниківського РУП розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб)", – йдеться в повідомленні.

Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Слідчі дії тривають.

Інші кричущі випадки

На жаль, це не перший подібний кричущий випадок. Нещодавно у Франківську троє молодиків накинулися на військового з кулаками. Бійку вдалося зафільмувати на камеру випадковому свідку.

Як виявилося, до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками і чоловіком у військовій формі. Він розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон, і передав відео слідчим.

Поліція негайно відреагувала на звернення та виїхала на місце події. Правоохоронці встановили декількох свідків конфлікту, яких опитали. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій.

Поліцейські оперативно встановили особи правопорушників. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 і 17 років. Правоохоронці затримали їх.

Хуліганів затримали

Окрім того, поліцейські з’ясували, що внаслідок сутички постраждав випадковий перехожий. Він побачив побиття військового та намагався заступитися за нього. Цього чоловіка з тілесними ушкодженнями також доправили до лікарні. Двох зловмисників, 26-ти та 21-річного, затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри в хуліганстві, вчиненому групою осіб. За таке правопорушення загрожує до чотирьох років ув’язнення. Свою вину фігуранти визнали і навіть перепросили. Кажуть, що така ситуація вийшла "по п’яні".

Побиття військового у Смілі

Нагадаю, що нещодавно неабиякий резонанс спричинило ще одне побиття військового. На початку вересня у фейсбуці опублікували відео конфлікту в центрі Сміли. Під час суперечки один з молодиків б’є військового по обличчю. Звати чоловіка у формі Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, захищав Бахмут, зараз перебуває на лікарняному після поранення.

Конфлікт виник через те, що військовий заступився за своїх батьків, автівку яких напередодні підрізав інший автомобіль. Як виявилося, в цьому авто їхав Вадим Долотенко. У Смілі його знають як напівкримінального авторитета. Чоловік фігурує в низці кримінальних проваджень.

Ці справи пов’язані, зокрема, з завдаванням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Тож після того, як Долотенко та його "товариші" побили військового, вони ще й змусили чоловіка просити вибачення.

Але й цього зловмисникам виявилося мало. Вони почали тиснути на військового та погрожувати його сім’ї. Згодом Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі було видно сліди побиття.

Яка реакція на конфлікт

На захист військового стали активісти та громада. Пізніше ця інформація дійшла й до депутатів та вищого керівництва. Навіть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав своє слово.

І лише після реакції громадськості правоохоронці затримали підозрюваного. Також щодо дій поліцейських керівництво Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування, а керівника відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов’язків.

Тим часом у Мережі з'явилося відео, в якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії "за цю ситуацію". Він сказав, що поважає українців і ЗСУ, а "дана ситуація случилася не повністю розібраною" і він "не хотів, щоб так получилось".

Але це зловмисникові не допомогло, бо чоловіка таки закрили до СІЗО. Вадима Долотенка, який побив ветерана у Смілі, помістили під варту на 60 діб без альтернативи застави.

Додамо, нардеп Олександр Куницький виклав у Мережу цікаве відео, хоча після цього питань до нього менше не стало.

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