Депутат зробив невтішну заяву щодо закінчення війни та цілей Путіна в Україні

Війна в Україні. Колаж ТСН. / © ТСН.ua

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Війна не завершиться найближчим часом. Ба більше - Кремль надалі буде прагнути намагатися досягнути своїх цілей - знищення України.

Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" заявив народний депутат, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Я точно не вірю, що буде припинення війни. Росія вже висунула свої умови. Ми бачимо, як Путін виступав і міністр закордонних справ (РФ - Ред.), коли вони хочуть наші території, які навіть не окупували. Вони хочуть, щоб нам не постачали зброю, щоб ми припинили мобілізацію", - висловився нардеп.

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Костенко також згадав про зазіхання РФ на Одесу та весь південь України.

"Росія буде виставляти умови для того, щоб затягувати, набиратися сил для того, щоб подальшими кроками знову продовжити бойові дії і досягти хоч якихось цілей, які вони не досягли протягом широкомасштабного вторгнення", - вважає Роман Костенко.

Однак, заявляє депутат, в Росії усвідомлюють: які б заяви на геополітичному рівні не робили, вони "розуміють, що зазнали поразки, і намагаються вирвати для себе максимум, користуючись тим, що з ними спілкуються Сполучені Штати".

Нагадаємо, спецпосланець президента США Кіт Келлог зробив невтішну заяву про окуповані території України. Росія фізично присутня на захоплених територіях України та не планує їх залишати, вважають в Штатах.

Дата публікації 16:18, 27.03.25 Кількість переглядів 37 Щось гряде! Європа на порозі відправки військ в Україну - Париж просто зараз