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Депутата фракції "Слуга народу" Куницького затримали на блокпосту (фото, відео)

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Депутата фракції "Слуга народу" Куницького затримали на блокпосту (фото, відео)

Facebook Александр Фацевич

За непідтвердженими даними, нардеп знімав на камеру блокпост.

Депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького затримали на одному з блокпостів.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook.

Фацевич розмістив на сторінці фото та відео затримання нардепа.

"Найкращий день", - написав Фацевич.

За даними ЗМІ, Куницького було затримано, тому що він знімав на камеру блокпост, що зараз заборонено. Де саме затримали депутата, наразі невідомо.

Сам Куницький згодом на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в нього все гаразд.

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