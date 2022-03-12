Депутата фракції "Слуга народу" Куницького затримали на блокпосту (фото, відео)

За непідтвердженими даними, нардеп знімав на камеру блокпост.
Депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького затримали на одному з блокпостів.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook.
Фацевич розмістив на сторінці фото та відео затримання нардепа.
"Найкращий день", - написав Фацевич.
За даними ЗМІ, Куницького було затримано, тому що він знімав на камеру блокпост, що зараз заборонено. Де саме затримали депутата, наразі невідомо.
Сам Куницький згодом на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в нього все гаразд.
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