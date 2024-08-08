Депутата-прихильника Росії затримали на кордоні під час спроби втечі: чим все закінчилось

На Закарпатті прикордонники затримали депутата з Черкаської області при спробі незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Затриманий депутат підозрюється у виправдовуванні збройної російської агресії.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Депутата під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від держрубежу. Особу, яка прямувала у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

Під час перевірок оперативні співробітники прикордонного загону встановили, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після проведення необхідних заходів чоловік вибув з прикордоння у супроводі співробітників відповідних правоохоронних органів.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що найбільше спроб незаконного перетину кордону українськими чоловіками спостерігається на кордоні Молдови та Румунії.

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