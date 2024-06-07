Депутатці з Хмельниччини та її дітям загрожує довічне ув'язнення: що відомо

Посадовиця працювала на ФСБ: завербувала своїх сина і доньку.

У Хмельницькій області затримали агентурну групу ФСБ: депутатку місцевої ради та її 42-річного сина і 37-річну доньку. Зрадників вдалося затримати "на гарячому", коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що за вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО на території Хмельниччини. Окрім того, їх цікавили місця зосередження особового складу, техніки та складів із озброєнням ЗСУ.

Під виглядом сімейних поїздок вони об’їжджали територію області на власному авто. Під час поїздок посадовиця приховано фотографувала об’єкти, а син робив відповідні позначки на картах Google. Згодом усю інформацію у формі агентурного звіту зрадники відправляли кураторові із ФСБ.

За роботу депутатка і її діти отримували від окупантів грошову винагороду. Кошти надходили на банківську картку доньки посадовиці.

За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в "Однокласниках". Спочатку росіяни завербували її, а згодом вона залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.

Усіх трьох затримали правоохоронці. Їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Депутатка працювала на ФСБ, а також завербувала своїх сина і доньку. / Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який готував окупацію Вовчанська на Харківщині. Інформатор РФ шпигував за локаціями українських військ, що обороняють місто.

Читайте також: