Депутати Київради, які "воювали" у ТРО, жодного разу не з'явились на службі: як їм це вдалось

Депутати Київради, які "служили" у одній з військових частин ТРО столиці, протягом року жодного разу не з'явилися на службі. Натомість вони навіть отримували виплати із частини, де нібито проходили службу.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Київські депутати організували зухвалу схему ухилення від служби / Фото: Офіс Генерального прокурора

Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. ВОдночас вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Київські депутати організували зухвалу схему ухилення від служби / Фото: Офіс Генерального прокурора

Тепер депутатам Київської міської ради за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ДБР повідомлено про підозру. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Київські депутати організували зухвалу схему ухилення від служби / Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, правоохоронці затримали посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову. Суми неправомірної вигоди, які отримували фігуранти, коливалися від 9 000 гривень до понад 55 тисяч гривень.

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