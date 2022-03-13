Депутати Мелітополя запевнили у проукраїнській позиції та звинуватили «Опозиційний блок» у держзраді – звернення

Депутати Мелітополя запевнили у проукраїнській позиції та звинуватили «Опозиційний блок» у держзраді – звернення

Місто Мелітополь Запорізької області залишається українським містом, незважаючи на тимчасову окупацію російськими військами. Про це йдеться у зверненні депутатів Мелітопольської міської ради, прийнятому на позачерговій сесії 13 березня.

Документ опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

У своєму зверненні депутати підтвердили, що місто з 26 лютого знаходиться в тимчасовій окупації, а російські загарбники намагаються встановити маріонеткову владу.

«Для цього депутата Мелітопольської міської ради від «Опозиційного блоку» Галину Данильченко окупанти оголосили виконуючим обовʼязки Мелітопольського міського голови», – зазначається у повідомленні.

Окрім того, окупаційні війська проводять репресивну політику по відношенню до проукраїнського населення та погіршують умови з надання гуманітарної допомоги у місті.

«Серед білого дня були вкрадені Мелітопольський міський голова Іван Федоров, депутат Запорізької обласної ради Лейла Ібрагімова, місцевий проукраїнський громадський діяч Ольга Гайсумова», – підкреслили депутати.

Попри це, Мелітополь залишається українським містом з чіткою проукраїнською позицією місцевого населення.

«Кожного дня тисячі мелітопольців виходять на центральні вулиці міста з проукраїнською символікою, щоб довести: Мелітополь був, є та буде українським!», – повідомляють депутати у заяві.

Також народні обранці ухвалили ряд звернень до української влади та міжнародної спільноти. Зокрема, закликали країни-члени НАТО запровадити безполітну зону над Україною та звернулись до Президента Володимира Зеленського з проханням допомогти визволити мера Мелітополя Івана Федорова та інших громадських діячів міста.

Окремим пунктом депутати звернулись до генпрокурора Ірини Венедіктової з проханням розпочати кримінальне провадження по відношенню до представників місцевого «Опозиційного блоку» через намагання створити окупаційну адміністрацію міста.

«Мелітополь – це Україна! Слава Україні – Героям Слава!», – так закінчується звернення за підписом Секретаря Мелітопольської міської ради Романа Романова.

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