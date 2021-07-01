Депутати скасували штрафи за порушення в’їзду в Україну для громадян з окупованих територій

"За" проголосували 292 народні депутати.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні та в цілому зміни до законодавства, що передбачають скасування штрафних санкцій за в’їзд до України громадян, які мешкають на тимчасово окупованій території через російсько-український кордон.

Проєкт закону "Про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї" (№ 5478) підтримали 292 народні депутати.

Як нагадав автор законопроєкту, народний депутат України, член депутатської групи "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" Дмитро Лубінець, законодавство України забороняє перетинати кордон поза встановленими пунктами митного контролю. У зв’язку з тим, що Україна не може контролювати пункти перетину україно-російського кордону на окупованих територіях, виїзд через них до Росії розглядається як порушення. Точно так законодавство розглядає в’їзд громадян з окупованих територій в Україну через територію Росії. Громадяни України, що мешкають на окупованих територіях та в’їжджають до України не через КПВВ, а через територію Росії, підлягають адміністративному стягненню в розмірі до 5,1 тис. грн, або до 8,5 тис. грн, якщо правопорушення здійснено повторно протягом року.

Однак останнім часом окупаційна влада фактично заблокувала роботу пунктів. Так, за даними ОБСЄ, від березня 2020 року до січня 2021 року кількість перетинів лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях в обох напрямках зменшилася більш ніж на 90%. Через що громадяни вимушені в’їжджати до України через російсько-український кордон, порушуючи тим самим законодавство та наражаючись на штрафи. І таких порушень стає дедалі більше, адже українці, що мешкають на окупованих територіях, відправляють дітей навчатися в українські виші, їдуть сюди лікуватися тощо, не маючи змоги легально перетнути лінію розмежування.

Законопроєкт, поданий Дмитром Лубінцем та підтриманий парламентом, скасовує штрафи для мешканців окупованих територій, що перетинають кордон із порушенням, але мають для цього гуманітарні підстави.

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Такі підстави чітко виписані у відповідних постановах уряду — № 367 від 4 червня 2015 року та № 815 від 17 липня 2019 року. Зокрема, це в’їзд на навчання в українських закладах освіти, на лікування, для з’єднання з родиною, у разі повернення до місця свого проживання, з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров’ю і т.д.

"Ми дуже хочемо, щоб наші діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вступали до українських вишів. І саме цей крок дозволить їм та їхнім батькам, приїжджаючи на нашу територію, не отримувати додаткові адміністративні стягнення", — зазначив Дмитро Лубінець, презентуючи проєкт депутатам.

За його словами, ухваливши закон, Верховна Рада зробила дуже важливий крок для українців, що мешкають на окупованих територіях.

Нагадаємо, парламент 1 липня збереться на позачергове засідання. Спікер Дмитро Разумков скликав його на вимогу президента Володимира Зеленського.

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