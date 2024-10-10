Депутатів-втікачів Дмитрука і Одарченка виключили з комітетів Ради, – Железняк

Рішення ухвалили майже одноголосно.
Депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключили з комітетів Ради.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Деталі
Як зазначив нардеп, Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу Комітетів. Йдеться про:
- Одарченка – його виключили зі складу антикорупційного Комітету;
- Дмитрука – його виключити зі складу правоохоронного Комітету.
"ЗА – 245. Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою", – іронічно зауважив Железняк.
Рані у Верховній Раді проголосували за звільнення кількох міністрів. Але не вистачило голосів для ухвалення рішень щодо деяких важливих кандидатів.
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