Депутатів-втікачів Дмитрука і Одарченка виключили з комітетів Ради, – Железняк

Депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключили з комітетів Ради.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Як зазначив нардеп, Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу Комітетів. Йдеться про:

Одарченка – його виключили зі складу антикорупційного Комітету;

Дмитрука – його виключити зі складу правоохоронного Комітету.

"ЗА – 245. Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою", – іронічно зауважив Железняк.

Рані у Верховній Раді проголосували за звільнення кількох міністрів. Але не вистачило голосів для ухвалення рішень щодо деяких важливих кандидатів.

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