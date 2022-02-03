Депутатка із Житомирщини відзвітувала про свою діяльність: "Такої безполєзної роботи я ще не робила ніколи" (фото)

Депутатка із Житомирщини відзвітувала про свою діяльність: "Такої безполєзної роботи я ще не робила ніколи" (фото)

У Мережі оцінили чесність депутатки.

Депутатка міської ради Бердичева від політичної партії "Сила і честь" Любов Івасюк заявила, що ніколи в житті не робила такої марної роботи.

Про це жінка написала у себе в Facebook.

Таким чином вона відзвітувала про виконану роботу за минулий рік. Депутатка пояснила, що обіцяла виборцям лише одне - бути чесною.

"Звіт депутата міської ради Івасюк Любові Іванівни про виконану роботу. Коротко. Повторюсь, такої безполєзної роботи, як депутатство, я в своєму житті ще не робила ніколи. Часу та нервів витрачено багато, але жодне з піднятих питань так і не вирішене", - наголосила жінка.

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Вона додала, що їй "не вдалося пробити стіну бюрократичної байдужості" у кабінетах міської ради та комунальних установ.

У коментарях до публікації користувачі оцінили чесність депутатки.

"Огонь звіт, але чесний і правильний", "Молодец, хоть чесно", "Це, певно, буде єдиний чесний звіт в історії України", "Молодець, правда понад усе!" - написали в Мережі.

Нагадаємо, що народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалила очільниця партії Олена Шуляк на тлі скандалу із аварією за участю нардепа, коли постраждало 6 людей.

berdychiv-rada.gov.ua

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