Депутатка із Житомирщини відзвітувала про свою діяльність: "Такої безполєзної роботи я ще не робила ніколи" (фото)

У Мережі оцінили чесність депутатки.
Депутатка міської ради Бердичева від політичної партії "Сила і честь" Любов Івасюк заявила, що ніколи в житті не робила такої марної роботи.
Про це жінка написала у себе в Facebook.
Таким чином вона відзвітувала про виконану роботу за минулий рік. Депутатка пояснила, що обіцяла виборцям лише одне - бути чесною.
"Звіт депутата міської ради Івасюк Любові Іванівни про виконану роботу. Коротко. Повторюсь, такої безполєзної роботи, як депутатство, я в своєму житті ще не робила ніколи. Часу та нервів витрачено багато, але жодне з піднятих питань так і не вирішене", - наголосила жінка.
Вона додала, що їй "не вдалося пробити стіну бюрократичної байдужості" у кабінетах міської ради та комунальних установ.
У коментарях до публікації користувачі оцінили чесність депутатки.
"Огонь звіт, але чесний і правильний", "Молодец, хоть чесно", "Це, певно, буде єдиний чесний звіт в історії України", "Молодець, правда понад усе!" - написали в Мережі.
Нагадаємо, що народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалила очільниця партії Олена Шуляк на тлі скандалу із аварією за участю нардепа, коли постраждало 6 людей.
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