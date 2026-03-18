Депутатка назвала хворих дітей "дебілами": вибухнув скандал

На Дніпропетровщині вибухнув скандал через нетолерантні висловлювання депутатки обласної ради Олени Чиркової, яка під час відеоконференції назвала дітей із генетичними захворюваннями «дебілами».

Запис її виступу опублікував Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».

Грубі висловлювання депутатки пролунали під час обговорення недофінансування з боку НСЗУ Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики ім. Веропотвеляна.

Уже два тижні медичний центр не обстежує новонароджених через відсутність діагностичних систем. Серед новонароджених можуть бути діти зі спадковими захворюваннями, які потребують невідкладної діагностики та допомоги.

Олена Чиркова намагалася нагадати про державну програму неонатального скринінгу, метою якої є виявлення спадкових захворювань у новонароджених та запобігання критичним наслідкам для здоров’я дітей. Але зробила вона це у вкрай некоректній та образливій формі.

«Мета була така — підтримка державної програми, щоб у нас не було дебілів та інших», — сказала депутатка і порадила закладу найняти креативного менеджера.

У соцмережах докоряють Чирковій за відсутність емпатії і вимагають від неї скласти депутатський мандат.

Депутатка Олена Чиркова: що про неї відомо

Відомо, що 66-річна бізнесменка Олена Чиркова у 2006-2007 роках була помічницею народного депутата України від Партії регіонів Михайла Разгоняєва.

Раніше, від 2006 до 2015 року вона була депутаткю Дніпропетровської облради від Партії регіонів.

2020 року була обрана до облради від «ОПЗЖ», представляє укрупнений Криворізький район.

Нагадаємо, столичний перинатальний центр, який роками вважався медичним флагманом України, опинився в епіцентрі катастрофи. Лікарі звинувачують директора закладу Дмитра Говсєєва у методичному знищенні кадрового потенціалу та впровадженні корупційних схем.