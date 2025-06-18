Депутатка пішла служити заради політиного рейтингу: як її покарають

Депутатка мобілізувалася до ЗСУ, але на службі не з’являлася / © Державне бюро розслідувань

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На Дніпропетровщині депутатка облради заради іміджу і політичного хайпу вирішила мобілізуватися до ЗСУ. Служити у війську вона звісно не збиралася, а от отримувати зарплату не посоромилася.

Деталі історії розповіли у ДБР.

За словами правоохоронці, 2023 року жінка вирішила «прокачати» свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла ВЛК, де була визнана придатною до служби.

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Далі депутатку направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки (БЗВП) та присвоїли первинне військове звання «солдат».

Бігати полігоном, стріляти і навчатися важкої військової справи вона звісно навіть не збирался. Тому звернулася до своого знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той своєю чергою попросив начальника навчального центру «по блату» посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд і на службу не з’являлася.

Після фіктивного військового навчання, депутатка продовжила таку ж саму «липову» службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду.

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Депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та «попрацювати» у групі комунікацій штабу. Фейкова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили правоохоронці.

За цей час вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тис. гривень, які витрачала на власні забаганки.

Зловмисниці повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 КК України).

Начальник навчального центру підозрюються:

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у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб;

через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 та ч. 4 ст. 191 КК України).

© Державне бюро розслідувань

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 10 років.

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