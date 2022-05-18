Депутатка Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення бійців з "Азовсталі" - Подоляк

Депутатка Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення бійців з "Азовсталі" - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що голова партії "Голос" Кіра Рудик не бере участі в перемовинах щодо евакуації бійців з "Азовсталі".

Його обурило, що депутатку одне з провідних світових ЗМІ The New York Times, публікацію якого поширили і українські видання, "приписали" до переговорної групи.

Про це він висловився у своєму телеграм-каналі.

"Фантастична нічна цитата: "Український перемовник Кіра Рудик розкрила деталі переговорів щодо "Азовсталі". Журналісти, які все ж таки розуміються на українських процесах, із самого ранку починають здивовано питати: "А чим займається Кіра Рудик у переговорній групі з української сторони? І чому про це ніхто нічого не знав?" Важко відповісти так одразу, бо депутата Рудик у переговорному процесі немає. І ніколи не було. Взагалі", - інформує Подоляк.

Михайло Подоляк вважає, що подібні висловлювання людей, які не причетні до переговорних процесів ніщо інше, як хайп на темі "Азовсталі" та бажання заробити політичні бали, що може нашкодити крихкому процесу в такий відповідальний момент.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни пояснили, чому РФ погодилася на евакуацію з "Азовсталі" захисників Маріуполя. Росія могла погодитися на евакуацію військових з "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про взяття Маріуполя. Тепер Кремль може відмовитись від обміну українських захисників.

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