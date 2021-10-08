Депутатка Скороход знепритомніла в парламенті - ЗМІ

Причина погіршення самопочуття - невідома.
Народна депутатка від групи "За майбутнє" Анна Скороход знепритомніла в кабінетах комітету Верховної Ради.
По це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що сталося це п’ятницю, 8 жовтня. До парламенту прибула бригада швидкої допомоги. Що сталося зі Скороход, а також - як почувається депутатка, невідомо.
Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.
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