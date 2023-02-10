Депутату Верховної Ради оголосили про підозру у держзраді: фото

За данми СБУ, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії.

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, впродовж 2020-2021 років нардеп Олег Волошин сприяв військово-політичному керівництву Росії у підривній діяльності проти України.

В СБУ зазначають, що Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресорки. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України у своїх виступах та інтерв’ю.

"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Генеральний прокурор склав повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР проводять обшуки за адресами реєстрації парламентаря та його родичів і зв’язків.

Також правоохоронці зараз намагаються притягнути до відповідальності Волошина, який наразі переховується від правосуддя за кордоном.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру проросійській адвокатці та громадській діячці Тетяні Монтян. Жінка публічно виправдовує російську збройну агресію.

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