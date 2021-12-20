Депутату, який під Черніговом на смерть збив велосипедиста, обрали запобіжний захід: що каже підозрюваний

Депутат намагався втекти з місця ДТП.
Депутату Бахмацької міської ради Віктору Міщуку, який цими вихідними на смерть збив велосипедиста, суд обрав запобіжний захід. Підозрюваний 60 днів перебуватиме у СІЗО без права внесення застави.
Про це повідомляє "Суспільне".
Бахмацький районний суд 20 листопада на 60 днів арештував Віктора Міщука за смертельну ДТП. На суді підозрюваний визнав, що збив людину, проте він заперечим, що на момент аварії був нетверезим. Він також додав, що їхав на автівці, потім відчув удар і далі нібито нічого не пам’ятає.
Спілкуватись із журналістами депутат не захотів.
Нагадаємо:
- У Чернігівській області водій легковика збив велосипедиста. Останній від отриманих травм помер. Після скоєного водій намагався втекти, але не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.
-
Віктору Міщуку оголосили про підозру. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння. Проходити перевірку на стан сп'яніння на місці аварії він відмовився.
Читайте також:
- На дорогах та тротуарах - лід: на Харківщині через негоду сталося більше сотні ДТП, двоє людей загинуло
- Виписував собі премії: радника міністра енергетики запідозрили у привласненні понад 2 млн грн
- Справа про вбивство бізнесмена: ексголова МЗС Кожара вийшов під заставу