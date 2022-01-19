Дерев’яним стільцем по голові: в Одеській області квартирант побив жінку і забрав телевізор

Дерев’яним стільцем по голові: в Одеській області квартирант побив жінку і забрав телевізор

Зловмисник пояснив свій вчинок.

В Одеській області 23-річний хлопець, який винаймав житло у 67-річної жінки, побив її та забрав майно.

Про це повідомили у поліції регіону.

Правоохоронці встановили, що зловмисник забрав у жінки телевізор, а щоб не чинила супротив, побив по голові ногами та дерев’яним стільцем.

Потерпілу в безпритомну стані виявила сусідка, яка допомагала їй по господарству. На місце події вона викликала поліцію та "швидку". Жінку медики госпіталізували в комі з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа.

ГУ Національної поліції в Одеській області

Хлопця затримали у Чорноморську. Той зізнався, що приходив до пенсіонерки по гроші, які вона нібито в нього викрала влітку минулого року, коли він в неї проживав, але замість коштів, яких у жінки не було, забрав телевізор.

За скоєний злочин молодикові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, у центрі Одеси двірник смертельно поранив ножем напарника. Чоловік загинув від втрати крові до приїзду медиків.

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