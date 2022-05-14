Які дерева можна і не можна садити біля будинку за прикметами наших предків / Фото: Pexels

Дерева, які потрібно і не можна садити біля будинку: прикмети наших предків

Дерева, які потрібно і не можна садити біля будинку: прикмети наших предків

А чи знали ви, що ще у наших предків існували прикмети, що вказували, які дерева можна садити біля будинку і які не можна. Читайте в матеріалі ТСН.ua до порад, які допоможуть зробити так, щоб в вашій оселі завжди панувало щастя та благополуччя.

В чому полягає енергетика дерев

Складно уявити собі будинок, біля якого не ростуть дерева. Вони дарують влітку приємну прохолоду, а під час цвітіння радують ароматом. Але ще дерева несуть в собі певну енергетику і це було відомо ще нашим предкам. Якщо посадити біля хати певні дерева, то ви зробите ділянку не лише комфортною та естетичною для проживання, але й зможете захистити свою родину від бід, принести в сім'ю щастя та добробут.

Однак потрібно знати, які дерева можна садити біля будинку, а які - категорично заборонено. Адже існують рослини та чагарники, які мають позитивну енергетику, а є такі, що можуть принести розбрат в родину. Деякі прикмети наших предків можна пояснити з точки зору науки. Наприклад, певні дерева відрізняються потужною кореневою системою, а тому можуть просто пошкодити фундамент. Бувають також і отруйні чагарники, які не можна садити біля будинку, особливо, якщо в ньому живуть маленькі діти.

Які дерева можна садити біля будинку за прикметами наших предків

Які дерева можна садити біля будинку по прикметам / Фото: Pexels

Вишня - вона невибаглива, потребує мінімуму догляду, красиво квітне весною, а потім дарує смачні плоди. А ще вишня в українській культурі вважається символом достатку та родючості. Наші предки вірили - якщо в період цвітіння вишні розвести під нею багаття, то це примножить багатство роду. А ось в Китаї вишня - символ удачі. Ялівець - наші предки вірили, що це дерево допомагає оберегти членів родини від наведення привороту та відвернути злі сили від будинку. Рекомендується садити ялівець перед будинком, а не на задньому дворі. А щоб прогнати з оселі негативну енергію варто час від часу спалювати в приміщенні хвою цього дерева. Шипшина - в будь-який час року вона гарно виглядає. Якщо ви хочете дізнатися, які дерева можна садити біля будинку, потрібно звернути увагу саме на цей декоративний елемент. Наші предки вважали, що дика троянда допоможе привернути кохання та зміцнити відносини у сім'ї. Ця рослина має лише позитивну енергетику, приносячи стабільність в родинні зв'язки. Модрина - має дуже привабливий вигляд восени. Якщо ви постійно відчуваєте сумніви, занепокоєння чи страх, модрина, якщо її посадити біля будинку, допоможе впоратися з меланхолією та депресією. Це дерево також підходить тим, кому потрібно відновити душевні сили. Акація - це дерево позитивно вплине на продовження роду. Якщо посадити її біля хати, вона допоможе в лікуванні безпліддя у жінок та чоловіків. А ще вона покращує настрій та позбавляє стресу, особливо під час цвітіння, коли дарує неповторний аромат. Також читайте Чому не святкують 40 років — традиції, заборони, повір’я Груша - наші предки вважали її символом стабільності, материнства, любові та довговічності. Вона відноситься до тих видів дерев, які можна садити біля будинку, адже наділяє членів сім'ї такими рисами як вміння спілкуватися і заводити нових друзів. Ялина - у багатьох культурах ялину називають "енергетичним вампіром", однак українці з давніх-давен вважали, що вона забирає енергію влітку та віддає її взимку, лікуючи від сезонної депресії. А ще ялина, посаджена біля оселі, допоможе позбавитися сварок, прибере неприємні відчуття. Однак садіть її на невеликій відстані від фундаменту, адже вона ває потужне коріння. Калина - справжній символ українського народу, який здавна садити біля будинків. Однак калина - це не лише декоративний кущ, який красиво квітне. Вона також допомагає швидше одужувати від хвороб та заспокоює нервову систему. Клен - якщо посадити його біля будинку, то він допоможе зняти з нього всю негативну енергію та менше сваритися з членами сім'ї. А ще клен - символ довголіття, матеріального достатку та любові. Якщо ви шукаєте, які дерева посадити біля будинку, щоб принести в родину спокій, варто вибирати саме його. Горобина - щоб зберегти свою оселю та родину від чорного чаклунства, негативної енергії, пристріту, варто посадити біля будинку саме горобину. В народі казали, що вона допомагає розвинути екстрасенсорні вміння у дітей. А ще горобина допоможе краще контролювати свої емоції і почуття. Наші предки вважали, що горобина, посаджена біля хати, може зберегти молодість жінки після 40 років. А тому її краще садити біля вікон. Яблуня - відмінний вибір, якщо потрібно посадити дерево під вікнами молодої дівчини. Яблуня - символ краси, молодості, ніжності, удачі в коханні, чарівності та щастя в сімейному житті. А ще її пов'язують з довголіттям.

Які дерева не можна садити біля будинку: українські прикмети

Які дерева не можна садити біля будинку по прикметам / Фото: pixabay.com