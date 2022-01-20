Дерево розбило автівку: в Одесі чоловік відсудив у міської ради майже 87 тисяч гривень

Дерево розбило автівку: в Одесі чоловік відсудив у міської ради майже 87 тисяч гривень

Судовий процес тривав півтора року.

В Одесі на автомобіль впало дерево. Через це постраждалий власник транспортного засобу відсудив у міської ради майже 87 тисяч гривень компенсації.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався ще у 2019 році. Чоловік припаркував іномарку на вулиці Маршала Говорова, 5-а. На машину впало дерево, через що автівка отримала пошкодження, а власник порахував збитки - 86 тисяч 782 гривні 77 копійок.

За словами позивача, відповідальним за завдану матеріальну шкоду є виконавчий комітет Одеської міської ради.

Тим часом на сайті Одеської мерії з’явилося розпорядження Геннадія Труханова про виділення коштів на судовий збір та відшкодування збитків власнику автівки.

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Нагадаємо, у Львові автомобіліст відсудив у комунальників гроші за пошкоджену автівку. У лютому минулого року на його машину з даху гепнулася брила з льоду і снігу. Суди тривали рік.

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