"Дерево смерті" в Україні: чому його занесли до Червоної книги і чим воно небезпечне

Чому тис ягідний треба оминати / © Credits

Реклама

Унікальний тис ягідний, попри привабливий вигляд, містить смертельну отруту. Експерти також назвали частини дерева, які є найбільш токсичними.

Про це розповідає «Главред».

Українські ліси та парки приховують чимало красивих, але потенційно небезпечних рослин. Одним із таких видів, який має яскравий зовнішній вигляд, але є вкрай токсичним, є тис ягідний (Taxus baccata). Це дерево, яке з давніх часів прозвали «деревом смерті», вимагає особливої обережності.

Реклама

Незважаючи на те, що тис ягідний занесений до Червоної книги України і його знищення суворо заборонене, громадянам варто знати про його приховану загрозу.

Краса, що містить отруту

Тис ягідний виділяється серед іншої зелені завдяки своїй густій, насиченій хвої та особливо яскраво-червоним, м’ясистим плодам, схожим на ягоди. Ця декоративність і привабливість, особливо для дітей, приховує смертельну небезпеку.

Як зазначають фахівці, практично всі частини дерева містять сильнодіючу отруту — таксин.

Токсичними є хвоя, кора, молоді пагони і, найголовніше, насіння всередині яскраво-червоних плодів. Єдиною нетоксичною частиною є м’ясиста червона оболонка, що покриває насіння.

Реклама

Вплив на організм

Токсин, що міститься у тисі, вражає серцево-судинну систему. З’їдання навіть кількох насінин може призвести до важкого отруєння, а у деяких випадках — до летальних наслідків.

Фахівці категорично забороняють чіпати чи пробувати на смак будь-які частини тиса, а батькам радять обов’язково пояснити дітям небезпеку цих яскравих «ягідок».

Рідкісний, але вразливий

Незважаючи на свою отруйність, тис ягідний є цінним реліктовим видом, що повільно зростає. Його популяція значно скоротилася через масові вирубки та зміну природного середовища, що стало причиною внесення його до охоронного списку Червоної книги.

Нагадаємо, одна помилка восени може знищити ваші кімнатні рослини. У холодну пору року температура значно нижча, обмежене сонячне світло та зменшене випаровування. Це означає, що кімнатні рослини менше потребують щоденного або навіть щотижневого поливу, оскільки вони входять до періоду спокою.