ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
1 хв

Держдума РФ дозволила конфісковувати житло українців в окупованих регіонах

Вилучені квартири та будинки окупанти зможуть на «законних» підставах виділяти регіональним чиновникам.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російські окупанти в Україні

Російські окупанти в Україні / © Associated Press

Держдума РФ підтримала законопроєкт, який фактично дозволяє конфіскацію житла українців, які виїхали з окупованих російською армією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили пропагандисти російського агентства ТАСС.

Цей документ прописує механізм передавання житлової площі, конфіскованої в українців, які втекли від війни, іншим людям або представникам окупаційної влади.

Згідно із законопроєктом, житлові будинки, квартири та кімнати, що мають «ознаки безгосподарного майна», переходять у власність «нових регіонів» РФ.

Призначена Москвою влада матиме право віддавати такі об’єкти, зокрема, у володіння або користування за договором найму росіянам на основі Житлового кодексу РФ.

До 1 січня 2028 року вилучені квартири та будинки окупанти зможуть на «законних» підставах виділяти регіональним чиновникам, а також співробітникам підвідомчих установ.

Закон також передбачає можливість передавання «безгосподарної» нерухомості у федеральну власність РФ.

При цьому, апетити Москви житлом не обмежилися.

Держдума РФ цим законом також дозволила привласнювати «критично важливі об’єкти інфраструктури, майнові комплекси промислових та інших підприємств, які забезпечують безперебійне функціонування галузей економіки та зайнятість населення».

Нагадаємо, під приводом так званої «Програми розвитку Сибіру» Росія готує до масштабного примусового переселення жителів тимчасово окупованих українських територій.

Дата публікації
Кількість переглядів
524
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie