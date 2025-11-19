Держдума РФ дозволила конфісковувати житло українців в окупованих регіонах

Російські окупанти в Україні / © Associated Press

Держдума РФ підтримала законопроєкт, який фактично дозволяє конфіскацію житла українців, які виїхали з окупованих російською армією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили пропагандисти російського агентства ТАСС.

Цей документ прописує механізм передавання житлової площі, конфіскованої в українців, які втекли від війни, іншим людям або представникам окупаційної влади.

Згідно із законопроєктом, житлові будинки, квартири та кімнати, що мають «ознаки безгосподарного майна», переходять у власність «нових регіонів» РФ.

Призначена Москвою влада матиме право віддавати такі об’єкти, зокрема, у володіння або користування за договором найму росіянам на основі Житлового кодексу РФ.

До 1 січня 2028 року вилучені квартири та будинки окупанти зможуть на «законних» підставах виділяти регіональним чиновникам, а також співробітникам підвідомчих установ.

Закон також передбачає можливість передавання «безгосподарної» нерухомості у федеральну власність РФ.

При цьому, апетити Москви житлом не обмежилися.

Держдума РФ цим законом також дозволила привласнювати «критично важливі об’єкти інфраструктури, майнові комплекси промислових та інших підприємств, які забезпечують безперебійне функціонування галузей економіки та зайнятість населення».

Нагадаємо, під приводом так званої «Програми розвитку Сибіру» Росія готує до масштабного примусового переселення жителів тимчасово окупованих українських територій.