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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ МП з РПЦ: чи заборонять Московський патріархат остаточно

Держслужба з етнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Заборона Московського патріархату

Заборона Московського патріархату / © УНІАН

Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонена.

Про це передає пресслужба Держетнополітики.

Відповідний наказ «Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви» виданий 8 липня 2025 року.

За результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості:

  • обсяг прав «незалежності і самостійності в управлінні» наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою; в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ;

  • статутом РПЦ передбачає, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі; та низка інших ознак.

Зауважимо, що Київська митрополія УПЦ втратила не лише правовий статус, а й легітимного керівника в юридичній площині. Адже після указу президента Зеленського про припинення громадянства Онуфрія, він юридично втратив право очолювати юридичну особу Київської митрополії.

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