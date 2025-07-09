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Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ МП з РПЦ: чи заборонять Московський патріархат остаточно
Держслужба з етнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою.
Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонена.
Про це передає пресслужба Держетнополітики.
Відповідний наказ «Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви» виданий 8 липня 2025 року.
За результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості:
обсяг прав «незалежності і самостійності в управлінні» наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою; в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ;
статутом РПЦ передбачає, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі; та низка інших ознак.
Зауважимо, що Київська митрополія УПЦ втратила не лише правовий статус, а й легітимного керівника в юридичній площині. Адже після указу президента Зеленського про припинення громадянства Онуфрія, він юридично втратив право очолювати юридичну особу Київської митрополії.