"Держав" район і обкрадав бізнес: у Дніпропетровській області затримали кримінального авторитета

Під час однієї із зустрічей із підприємцем подільники авторитету напали на чоловіка та завдали йому кілька ударів ножем.

У Кривому Розі Дніпропетровської області під суд відправили кримінального авторитета, який разом із спільниками обкрадав місцевих підприємців.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, чоловік поширював злочинний авторитет по всьому району. Разом із спільниками він обкрадав підприємців, які перераховували йому "данину".

“У жовтні 2020 року до підозрюваного звернулася громадянка з проханням за грошову винагороду стягнути з підприємця неіснуючий борг у 10 тис дол США. Залучивши двох довірених осіб, “смотрящий” протягом тривалого часу вимагав у потерпілого грошові кошти у сумі 30 тис доларів США для погашення “боргу” та поповнення “воровського общаку”, погрожуючи застосуванням фізичного насильства”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Прокуратура Дніпропетровської області

Під час однієї із зустрічей із підприємцем подільники авторитету напали на чоловіка та завдали йому кілька ударів ножем. Під погрозами він віддав злочинцям ще 85 тисяч гривень.

У ході слідчих дій у авторитету та його спільників знайшли гроші, банківські картки, зброю, мобільні телефони та чорнові записи.

“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно кримінального авторитету та його трьох спільників у поширенні злочинного впливу та вимаганні від підприємця неіснуючого боргу”, — додали в прокуратурі.

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